Одиннадцать пьяных водителей поймали в Симферополе за выходные

Фото: пресс-служба МВД по РК

С 23 по 25 декабря в Крыму проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За это время сотрудники Госавтоинспекции Симферополя пресекли 11 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

– С участниками дорожного движения проводились беседы о причинах и последствиях ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, – говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе утром 27 декабря водитель сбил маму с 12-летней дочкой на «зебре». В результате ДТП обеих пострадавших госпитализировали с травмами.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50