В преддверии Нового года из Крыма участникам СВО отправили 100 тонн гуманитарного груза

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В качестве поздравления с наступающими зимними праздниками участникам СВО из Крыма отправили 400 килограммов сладостей, фруктов и других продуктов, а также необходимые на передовой вещей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Сергей Аксенов/Tg

- В преддверии праздника отправили нашим бойцам 200 килограммов яблок, 50 килограммов сала, 150 килограммов колбас, а также конфеты, консервы и многое другое. Всего было направлено более 100 тонн груза, в том числе более 100 единиц шанцевого инструмента, более 800 спальных мешков и термобелья, бензопилы и медикаменты, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Он отметил, что в сборе приняли участие администрации муниципальных образований, депутатский корпус партии «Единая Россия», а также предприниматели Крыма.

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Напомним, ранее Военно-Техническое Общество направило в Ялту из Москвы оборудование и обмундирование для участников СВО стоимостью восемь миллионов рублей. Внушительную сумму, на которую были приобретены боевая экипировка и снаряжение для военных, собрали своими силами члены данной межрегиональной общественной организации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50