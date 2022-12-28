Погода на 28 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

В Крыму нет снега, хотя декабрь уже на исходе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 декабря на Крымском полуострове станет прохладнее.

- Погоду будет определять холодный атмосферный фронт. Ночью пройдут дожди, днем местами ожидается мокрый снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Днем тепло +5…+7°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +6…+9°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +4…+8°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Керчи +4…+6°, юго-западный 3-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +3…+8°, северо-западный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +4…+6°, северо-западный ветер 3-10 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +2…+5°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Армянске +2…+4°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +9…+12°.

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