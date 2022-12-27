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НовостиОбщество27 декабря 2022 12:56

Почему в акватории Ялтинского морского порта объявили угрозу техногенной ЧС

В акватории Ялтинского морского порта объявили угрозу техногенной ЧС из-за риска подтоплений
Екатерина НАЗАРОВА
В акватории Ялтинского торгового порта объявлена угроза техногенной чрезвычайной ситуации из-за наноса грунта, скопившегося после ливней

В акватории Ялтинского торгового порта объявлена угроза техногенной чрезвычайной ситуации из-за наноса грунта, скопившегося после ливней

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Введенная ранее Указом главы Крыма угроза техногенной ЧС в в акватории Ялтинского морского порта связана с возможными подтоплениями города после наноса грунта.

- Это очередной этап глобальной работы по устранению последствий потопа 2021 года. Фактически полтора года в регионе шла очистка русел рек, - написала Павленко в своем Tg-канале.

До этого уборка в городе не проводилась настолько долго, что в Дерекойке во время работ был обнаружен целый склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

По ее словам, следующий этап - очистка от селевых наносов выхода из русла реки в акваторию Черного моря в районе порта. К работам приступят сразу после зимних праздников.

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