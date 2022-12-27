В Симферополе 28 декабря отключат свет на 23 улицах и 5 переулках

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 декабря в Симферополе пропадет электричество на 23 улицах, 5 переулках и одном проспекте.

Свет в отдельных районах столицы Республики Крым отключат на несколько часов. Энергетики решили заняться ремонтом оборудования, ведь впереди зимние праздники и нагрузка на электросети из-за сезонного понижения температуры воздуха, может значительно вырасти. В ГУП РК Крымэнерго» объяснили, что перебои с электроснабжением возникнут с восьми утра до пяти вечера.

Где в Симферополе 28 декабря не будет света с 8.00 до 17.00:

- улицы Московская, 37, 39; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Чонгарская, 30-48 , 39-55 ; Куйбышева, 42-96 , 67-103 ; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Генерала Захарова, 4-22 , 1-15А ; Лермонтова, 17-37 ; Фруктовая, 55-61/81 ; Титова, 26-40 , 77; Донская, 4-6 , 1-11 ; Грибоедова, 66-124 , 41-71/2 ; Партизанская, 2-14 , 1-11 ; Рубцова, 2-38 , 1-35 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ; Буденного, 2-12 , 1-15 ; Левкина, 2-14 , 1-15 ; Баррикадная, 1, 2; Залесская, 2А, 1-15 ; Караимская, 16; Севастопольская, 118-152 ; Шевченко, 2-36 , 1-23 ; Чехова, 34-42 , 17-33;

- переулки Бокуна, 2-30 , 1-17 ; Огородный, 2-30 , 1-33 ; Совхозный, 10-16 , 7-13 ; Фруктовый, 28/38; Вольный, 24;

- проспект Победы, 49-97.

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