России нужно 5-10 лет, чтобы заместить импортное сырье отечественным, - руководитель косметического производства

Фото: Крымская роза

России потребуется не менее пяти лет, чтобы заместить импортное сырье для производства косметической продукции, отечественным. Так считает руководитель крупнейшего в Крыму предприятия, производящего продукцию на основе местного натурального сырья, - компании «Крымская Роза» Иван Гладун.

- По ощущениям, России нужно лет пять - десять, чтобы заместить импортное сырье, которого на сегодня нет в стране. Если будет стоять такая цель - на 100 процентов заместить импорт, то для продуктов химического синтеза у нас все есть - и мозги, и научная база, и производства. И заинтересованные в этом компании тоже есть. Все это реально, - считает Иван Гладун. - Сегодня власти страны стараются повлиять на ситуацию, в частности, поддерживают научные разработки в этой области, и в перспективе нескольких лет у нас могут появиться высокотехнологичные химические продукты, которые нужны в косметической сфере.

По словам эксперта, на сегодняшний день в России налажено производство растительных экстрактов и СО2-экстракция - относительно новая технология, применяемая для получения сырья в косметической и фармацевтической отраслях из эфиромасличных или лекарственных растений. Также перспективным направлением является производство косметики на основе биосинтетических продуктов. В стране уже есть компании, которые внедряют подобные технологии и начинают производить такое сырье.

- У нас хорошо получается крупнотоннажное сырье - для шампуней, гелей для душа, продуктов промышленной химии, таких как лаурилсульфат натрия и диэтаноламины. Они в России выпускаются, у нас есть целый институт, который исследует поверхностно-активные вещества и разрабатывает технологии их производства. Тем не менее сложные продукты химического синтеза, как, например, гиалуроновая кислота, многие витамины в России не синтезируются, не извлекаются, - говорит руководитель «Крымской Розы».

По его словам, на сегодня ситуация на рынке сырья и упаковки довольно непредсказуема. Большую часть 2022 года в компании занимались поиском новых поставщиков сырья. И сейчас эта работа продолжается, так как запасы, которые были сформированы на предприятии в 2021 году, иссякают. Пока в «Крымской Розе» переориентируются на рынки дружественных стран, в том числе китайский, индийский. И, конечно, всегда стремятся закупать в России те ингредиенты, которые есть в наличии.

Иван Гладун уверен, что один из основных ресурсов отечественной сырьевой базы - растения, произрастающие на территории России.

- Вряд ли мы сможем что-то получить из кокосов. Но местные аналоги мы можем использовать, заместить многие импортные продукты не менее эффективными, - считает гендиректор косметического производства. - Нам в принципе нужно отходить от концепции «сделать как у них» и создавать что-то свое - аутентичное, уникальное - ценить то, что у нас есть - богатую историю, опыт, природу - и они найдут свое воплощение в том числе и в косметической продукции.

СПРАВКА «КП»

«Крымская Роза» - косметическая компания, производящая продукцию из натурального сырья, выращенного в Крыму, с экспертизой в области разработки и создания косметических средств с 1930 года. Предприятие было основано с закладкой в Крыму первых плантаций эфиромасличных культур. Сегодня «Крымская Роза» - визитная карточка полуострова.

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