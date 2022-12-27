Новым главой Раздольненского района Крыма стал Денис Олейник

Фото: razdolnoe.rk.gov.ru

Раздольненский район Крыма возглавит Денис Олейник. Соответствующее решение во вторник, 27 декабря приняли депутаты Раздольненского райсовета, сообщает пресс-служба администрации района.

– Победителем конкурса на замещение должности главы администрации Раздольненского района Республики Крым стал Денис Олейник, который до конкурса занимал должность исполняющего обязанности главы администрации района, – говорится в сообщении.

К своим обязанностям новый глава приступит с 1 января 2023 года, уточнили в пресс-службе администрации.

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