В Крыму полицейские задержали 12 человек, объявленных в федеральный розыск

В Крыму завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». За время операции правоохранители задержали 12 человек, объявленных в федеральный розыск, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

– Кроме того, в период проведения мероприятия сотрудниками подразделений уголовного розыска в рамках возбужденных розыскных дел установлено местонахождение трех без вести пропавших, – добавили в ведомстве.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» проводится в целях активизации розыска обвиняемых, подозреваемых и скрывшихся от правосудия, а также для поиска без вести пропавших и идентификации неопознанных тел.

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