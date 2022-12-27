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НовостиЭкономика27 декабря 2022 17:26

В Севастополе установили величину прожиточного минимума на 2023 год

В среднем на душу населения он составит 14 519 рублей
Дмитрий Коренев
В Севастополе установили величину прожиточного минимума на 2023 год

В Севастополе установили величину прожиточного минимума на 2023 год

Фото: Даниил ОПАРИН

В Севастополе установили величину прожиточного минимума на 2023 год на уровне 14 519 рублей на душу населения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Величина прожиточного минимума по группам населения с 1 января составит: 15 826 рублей – для трудоспособного населения; 12 486 рублей – для пенсионеров; 15 560 рублей – для детей.

Величина прожиточного минимума учитывается при начислении пособий и других мер социальной поддержки. Напомним, в Республике Крым прожиточный минимум в расчете на душу населения в 2023 году составит 13 944 рубля.

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