Мамонтовое дерево в Крыму украсили игрушками к Новому году

Секвойядендрон гигантский растет в Никитском саду. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

В Крыму, а точнее в Никитском ботаническом саду, что в окрестностях Ялты, повесили эксклюзивные игрушки на мамонтовое дерево или по-научному секвойядендрон гигантский, которому уже 45 лет. Шары, снежинки, звездочки и фигурки сказочных персонажей изготовили дети.

- В этом году в конкурсе на лучшую игрушку для секвойядендрона приняли участие 320 детей из 23-х коллективов, включая школы, детские сады и студии детского прикладного творчества, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

А вот украшали 12-метровый секвойядендрон, у которого ветви похожи на бивни мамонтов, взрослые, используя машину с вышкой.

Новогоднее дерево украсили игрушками, которые изготовили дети. Фото: пресс-служба НБС-ННЦ

Авторы самых эффектных игрушек проект «Нарядим секвойядендрон вместе!» получат в подарок бесплатный пропуск в Сада на три персоны. Победители смогут взять на прогулку по Никитскому саду своих родных или друзей.

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