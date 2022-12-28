Убытки предпринимателей Крыма превысили 12 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2022 года

Убытки крымского бизнеса превысили 12 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2022 года Фото: Даниил ОПАРИН

Убытки предпринимателей Крыма с января по сентябрь 2022 года составили не менее 12 миллиардов рублей.

- С января по сентябрь для убыточных компаний в Крыму составила 35,6%, против 64,4% прибыльных организаций, - сообщила заместитель руководителя Крымстата по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко в пресс-центре РИА Новости Крым.

В то же время, по ее словам, совокупный объем прибыли сократился до 24,3 миллиарда рублей - это на 20,5% меньше аналогичного периода 2021 года. А чистый совокупный убыток наоборот, вырос на 25,6% и составил 12,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в экономику Крыма было вложено более 123 миллионов рублей частных инвестиций. В настоящее время на территории республики реализуется 254 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 388,4 миллиарда рублей. Так, в сферу туризма республики инвесторы вложат около 60 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов южное и западное побережье Крыма получат современные и комфортабельные места для отдыха и оздоровления.

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