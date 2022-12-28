Паромы в Керченском проливе работают штатно

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме Фото: Евгения ГУСЕВА

Керченская паромная переправа в настоящее время работает штатно. По проливу ходят шесть паромов: один железнодорожный, один железнодорожно-автомобильный и четыре автомобильных.

- Ежедневно по линии «Порт Крым- порт Кавказ» перевозится от 700 до 750 транспортных средств, - сообщил «Крым 24» первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Он добавил, что с учетом накопления транспортных средств перед новогодними праздниками, которые перевозили грузы в Крым, в очереди на отправку ожидают до 500 автомобилей.

Напомним, скорость досмотра автомобилей по Крымскому мосту 29-31 декабря будет увеличена за счет увеличения штатной численности сотрудников и количества пунктов досмотра со стороны Краснодарского края.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50