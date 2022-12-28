В Крыму 28 декабря будет хозяйничать штормовой ветер

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 28 декабря 2022 года Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму на 28 декабря объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 28 декабря в южных районах и в горах ожидается усиление северо-западного ветра 22-27 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в среду облачно с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +1...+3 градусов. В Севастополе тоже облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 10-15 метров в секунду. Днем столбики термометра покажут +5…+7 градусов.

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