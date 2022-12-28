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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:39

В Крыму 28 декабря будет хозяйничать штормовой ветер

В среду на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение
Екатерина НАЗАРОВА
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 28 декабря 2022 года

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 28 декабря 2022 года

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму на 28 декабря объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 28 декабря в южных районах и в горах ожидается усиление северо-западного ветра 22-27 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в среду облачно с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +1...+3 градусов. В Севастополе тоже облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 10-15 метров в секунду. Днем столбики термометра покажут +5…+7 градусов.

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