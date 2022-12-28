За минувшую неделю кибермошенники обворовали крымчан на девять миллионов рублей

С 19 по 25 декабря в Республике 66 граждан потеряли более 9 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшую неделю жители Крыма вновь «‎отдали»‎ кибермошенникам крупную сумму - на этот раз девять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

- С 19 по 25 декабря в Республике 66 граждан потеряли более девяти миллионов рублей, попавшись на уловки кибермошенников, - говорится в сообщении.

31 случай мошенничества был связан с использованием соцсетей, мессенджеров и Интернет-сайтов. Пользователи лишись более двух миллионов рублей.

Так, одна из жертв получила в соцсети сообщение о том, что на ее имя в отделение транспортной компании в Москве пришла посылка из-за границы. Чтобы груз якобы отправили в Крым, нужно было оплатить услуги транспортировки, стоило такое удовольствие 410 тысяч рублей. Женщина перевела крупную сумму через мобильное приложение на счет злоумышленника, после чего тот заблокировал переписку и «кинул» пострадавшую в «черный список».

Еще 27 зарегистрированных фактов мошенничества связаны с телефонными звонками. Так граждане за последнюю неделю потеряли более 6,5 миллионов рублей.

Еще 500 тысяч рублей жертвы потеряли после скачивания сторонних приложений на смартфоны и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников (зарегистрировано восемь фактов).

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