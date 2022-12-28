Реальные зарплаты крымчан снизились на 7,1% за первые три квартала 2022 года

Размер среднедушевого денежного дохода в Крыму поднялся на 10,2% и составил 27 979 рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Реальная заработная плата жителей Крыма за первые девять месяцев 2022 года снизилась на 7,1%.

- Размер средней номинальной начисленной заработной платы в январе-сентябре вырос на 6,8% и составил 39 855 рублей. При этом реальная зарплата снизилась на 7,1% из-за инфляционных процессов, - сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель руководителя Крымстата по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко.

По ее словам, за первые три квартала уходящего года жители республики получили 477,5 миллиарда рублей доходов, если учитывать как зарплаты, так и соцвыплаты. Если сравнивать, то это на 9,9% выше того же периода 2021 года. Таким образом, размер среднедушевого дохода в Крыму поднялся на 10,2% и составил 27 979 рублей. Однако реальный денежный доход снизился на 4,4% по сравнению с прошлогодними показателями.

Напомним, убытки предпринимателей Крыма превысили 12 миллиардов рублей по итогам девяти месяцев 2022 года. С января по сентябрь текущего года убытки выросли более чем на четверть.

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