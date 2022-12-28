Крыму в конце декабря угрожают снегодождевые паводки

Также в финале декабря ученые не исключают схода лавин и снежных масс на территории Краснодарского края Фото: Екатерина НАЗАРОВА

До конца текущей недели в Крыму существует риск паводков, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

- В Республике Крым <...> существует вероятность формирования снегодождевых паводков. Риски образования зажоров с подтоплением низменных участков сохраняются на реках южной части Центрального федерального округа, - говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму 28 декабря будет хозяйничать штормовой ветер. В среду на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. В Симферополе в среду облачно с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +1...+3 градусов.

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