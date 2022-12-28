Севастопольца осудят за растление 12-летней девочки

В Севастополе осудят 43-летнего жителя одного из сел Нахимовского района за растление 12-летней школьницы
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Севастополе осудят 43-летнего жителя одного из сел Нахимовского района за растление 12-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
– Установлено, что в октябре текущего года сельчанин в ходе переписки в социальной сети «ВКонтакте» с ранее незнакомой 12-летней девочкой, достоверно зная о ее возрасте, умышленно отправлял ей сообщения с порнографическими видеоматериалами, – говорится в сообщении.
Девочка рассказала обо всем маме. Женщина обратилась в правоохранительные органы, после чего мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста (часть 2 статьи 135 УК РФ).
Расследование завершено, следствием собран достаточный объем доказательств. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Ранее сообщалось, что 34-летнего жителя Джанкойского района осудили на 12 лет колонии за совращение малолетней. Свою вину мужчина не признал.
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