Штормовое предупреждение объявлено по Керченской переправе 28 декабря

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме Фото: Евгения ГУСЕВА

Штормовое предупреждение было объявлено по Керченской переправе 28 декабря из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- Согласно прогнозу Росгидромета, ветер западный, северо-западный од 12-17 метров в секунду, местами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 30-80 см, температура воздуха днем +3-5 градусов, температура воды в море +6-7 градусов, - говорится в сообщении

Напомним, в настоящее время в Керченском проливе функционируют шесть паромов: один железнодорожный, один железнодорожно-автомобильный и четыре автомобильных. Пока они работают штатно. С учетом накопления транспортных средств перед новогодними праздниками, которые перевозили грузы в Крым, в очереди на отправку по состоянию на 27 декабря, ожидали порядка до 500 автомобилей.

Отметим, что из-за сильного ветра на территории Республики Крым 28 декабря также было объявлено штормое предупреждение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50