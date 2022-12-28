Альтернативный сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым заасфальтирован на 80%

На момент открытия сухопутного маршрута в нормативном состоянии было около 20% пути Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожные работы на альтернативном сухопутным маршруте в Крым, которые проходит по новым территориям РФ, находятс на завершающем этапе.

- На 23 декабря, было уже 80% этого участка заасфальтировано новым асфальтом, сделано расширение дорожного полотна, обочины, - сообщил президент АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров РК Владислав Антонов в эфире «Радио Крым».

Ранее сообщалось, что подъезд к Феодосии от «Тавриды» в 2024 году расширят до четырех полос. Процесс проектирования участка дороги к настоящему моменту завершен.

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