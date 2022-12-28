В Евпатории открылась выставка старинных новогодних игрушек и Дедов Морозов

Фото: "Крымская газета"

В Евпаторийском краеведческом музее открыли выставку, на которой можно полюбоваться праздничными атрибутами 80-х, 60-х и даже 30-х годов. Все они - из собрания учреждения «Старый добрый Новый год».

Как пишет «Крымская газета», в экспозиции собрано более трех сотен экспонатов. Там и елочные украшения, и коллекция классических Дедов Морозов и Снегурочек, есть газеты, фотографии и знакомые всем новогодние открытки советского периода.

Украшения, которыми в 1930-1980 годах украшали елку, можно найти под стеклами витрин. Они изготовлены из прессованной ваты, тисненного картона, но есть и стеклянные изделия. Среди них есть сказочные персонажи, лесные обитатели, бусы, звезды, фрукты и фонарики.

Также на выставке представлены фотографии 1930-1960 годов из фондов музея. На них - новогодние утренники воспитанников местных школ и детсадов, а также дети, проходящие лечение в евпаторийских санаториях.

Кроме того, в выставочном зале можно найти новогоднюю ель, на которой красуются старинные игрушки в виде стеклянных бус, шаров и сосулек, фигурок в виде сказочных героев, животных, овощей и фруктов. Под елкой - коллекция Дедов Морозов и Снегурочек, изготовленных в 1940-1960 годах.

Напомним, в Никитском ботсаду с помощью подъемного крана украсили 12-метровое мамонтово дерево - 45-летний секвойядендрон гигантский. Теперь на «‎елке» красуются три сотни игрушек, которые смастерили маленькие жители Большой Ялты.

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