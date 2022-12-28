С 1 января плата за капремонт в Крыму вырастет на 6%

В текущем году размер минимального взноса на капремонт в Крыму составляет 6,80 руб. Фото: Даниил ОПАРИН

В Крыму с 1 января 2023 года вырастет плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление Совмина Крыма было опубликовано на сайте правительства региона еще в октябре.

– Установить на 2023 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 7,21 руб. за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения, – говорится в документе.

В текущем году размер минимального взноса на капремонт в Крыму составляет 6,80 руб. Таким образом, с 1 января тариф вырастет на 6%.

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