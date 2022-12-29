Погода на 29 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Ялте переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 декабря на Крымском полуострове пройдет спокойно - метеорологические явления не ожидаются.
- В ближайшие двое суток погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Ветер юго-западный 8-13 м/с. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем +5...+7°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Днем южный ветер 5-10 м/с. , тепло +9…+11°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +3…+7°, северо-западный ветер 5-6 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +3…+9°, юго-восточный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +3…+6°, южный 2-3м/с. Пасмурно.
В Феодосии +5…+8°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +3…+9°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +3…+8°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +3…+7°, южный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +9…+12°.
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