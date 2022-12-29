Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 22:36

Погода на 29 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 29 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте переменная облачность.

В Ялте переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 декабря на Крымском полуострове пройдет спокойно - метеорологические явления не ожидаются.

- В ближайшие двое суток погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Ветер юго-западный 8-13 м/с. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем +5...+7°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем южный ветер 5-10 м/с. , тепло +9…+11°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +3…+7°, северо-западный ветер 5-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +3…+9°, юго-восточный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +3…+6°, южный 2-3м/с. Пасмурно.

В Феодосии +5…+8°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +3…+9°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +3…+8°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +3…+7°, южный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +9…+12°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50