НовостиОбщество 28 декабря 2022 22:36

Погода на 29 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 29 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе