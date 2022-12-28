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НовостиОбщество28 декабря 2022 13:52

Две улицы Симферополя до остались без воды на несколько часов 28 декабря

Проводятся ремонтные работы на водных сетях
Екатерина НАЗАРОВА
Воды по указанным адресам не будет несколько часов

Воды по указанным адресам не будет несколько часов

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Улицы Киевская и Гагарина в Симферополе до 19.00 остались без воды 28 декабря из-за ремонтных работы, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».

- В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения <...> c 16.45 до 19.30 (ориентировочно) ограничено холодное водоснабжение по адресу: улица Киевская (частично от улица Гагарина до улицы Никанорова), улица Гагарина (частично четная сторона от улицы Киевской до улицы Железнодорожная), - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму 28 декабря будет хозяйничать штормовой ветер. В среду на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение.

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