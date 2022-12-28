Две улицы Симферополя до остались без воды на несколько часов 28 декабря

Воды по указанным адресам не будет несколько часов Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Улицы Киевская и Гагарина в Симферополе до 19.00 остались без воды 28 декабря из-за ремонтных работы, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».

- В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения <...> c 16.45 до 19.30 (ориентировочно) ограничено холодное водоснабжение по адресу: улица Киевская (частично от улица Гагарина до улицы Никанорова), улица Гагарина (частично четная сторона от улицы Киевской до улицы Железнодорожная), - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму 28 декабря будет хозяйничать штормовой ветер. В среду на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение.

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