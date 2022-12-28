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НовостиОбщество28 декабря 2022 15:01

Власти города поздравили маленьких симферопольцев с наступающим Новым годом

На празднике были Дед Мороз и Снегурочка
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Администрация Симферополя

Фото: Администрация Симферополя

Маленьких симферопольцев поздравили с наступающими новогодними праздниками 28 декабря. Об этом сообщил заместитель главы крымской столицы Ислям Усеинов.

Торжественное мероприятие прошло на базе Симферопольского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи с участием Деда Мороза и Снегурочки. Подарки получили около 200 человек. Это были дети с ограниченными возможностями и из многодетных семей.

- Дети - это наше будущее. Улыбка каждого ребенка нам нужна, поэтому мы и поздравили всех с наступающим Новым годом, пожелали крепкого здоровья, - отметил Усеинов.

Заметим, в последнюю неделю декабря в крымской столице все же состоятся школьные мероприятия и утренники. Несмотря на высокую заболеваемость гриппом и ОРВИ, власти не задумываются о карантине и самоизоляции.