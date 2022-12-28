Советник главы Крыма Крючков опроверг фейки о комендантском часе в Севастополе в новогоднюю ночь

Сообщения о введении комендантского часа в Севастополе не соответствуют действительности
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сообщения о введении комендантского часа в Севастополе не соответствуют действительности. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.
Ранее на сайте севастопольского Фонда содействию капитальному ремонту появилась информация о введении в городе комендантского часа в новогоднюю ночь.
– ЦИПсО продолжает ломать сайты Крыма и Севастополя, сегодня по ударом город-герой. Не обращаем внимания, верим только проверенным СМИ и официальным страницам. Включаем критику, комендантский час точно не объявляют на сайтах фондов, – написал Крючков.
Ранее генеральный директор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимир Табак рассказал, какие фейки применялись после атаки на Крымский мост. По его словам, большинство фейков «живут» не дольше трех дней.
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