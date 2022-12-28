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НовостиОбщество28 декабря 2022 16:45

В 2023 году в Первомайском районе Крыма отремонтируют десять дорог и центральную автостанцию

Глава Крыма подвел итоги совещания о проблемных вопросах района
Дмитрий Коренев
В следующем году в Первомайском районе Крыма планируют отремонтировать десять автодорог

В следующем году в Первомайском районе Крыма планируют отремонтировать десять автодорог

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В следующем году в Первомайском районе Крыма планируют отремонтировать десять автодорог. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам сегодняшнего совещания о проблемных вопросах района.

– В 2023 году будет проведен ремонт десяти автомобильных дорог в муниципалитете. Кроме того, в следующем году в пгт Первомайское планируется ремонт центральной автостанции и прилегающих к ней дорог, – написал Аксенов своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Керчи отремонтируют улицы Кирова, Свердлова и Вокзальное шоссе. В этом году в городе заасфальтировано 54,5 км дорог, грейдировано более 100 км.

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