Константинов: задачи формировать тероборону в Крыму пока нет

Фото: crimea.gov.ru

Перед властями Крыма пока не стоит задачи формирования территориальной обороны на территории полуострова. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Миллет».

На вопрос ведущей, нужно ли создавать отряды теробороны в Крыму, Константинов ответил, что на сегодняшний день такой задачи не стоит.

– Мы доверяем Вооруженным силам и наша группировка в Крыму усилена. Ситуация на херсонском направлении, а мы постоянно поддерживаем связь с нашими бойцами, она уверенная. Они держат оборону и имеют хороший запас прочности, всем обеспечены, – подчеркнул он.

Константинов добавил, что безопасность крымчан обеспечена, «экономика работает».

Напомним, 18 декабря спикер Госсовета Крыма сообщил, что группировку ВС РФ на передовой и в Крыму усилили за счет мобилизованных, безопасности полуострова ничего не угрожает.

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