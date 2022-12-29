В Симферополе открылась выставка, посвященная Дню освобождения Кубы

Фото: kipu-rc.ru

Выставка художественных и литературных произведений, посвященных Дню освобождения Кубы, открылась в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Ф.Я. Якубова (КИПУ) в Симферополе.

- Триумф революции - так называют этот день на Кубе. Его празднуют 1 января. Именно в этот день, в 1959 году повстанцы, борцы за освобождение Кубы от американского господства, взяли власть в свои руки, - цитирует КИА замредседателя Совмина - министр финансов РК, председатель Крымского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Ирину Кивико.

По ее словам, остров Свободы более 60 лет находится под санкциями - политические круги США до сих пор не могут смириться со свободой, завоеванной кубинцами. Ранее крымчане потребовали у США снять блокаду с Кубы. Общественники инициировали проведение заседания по этой теме в Крыму.

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