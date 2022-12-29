Через Керченский пролив с 9 октября было перевезено более 55 тысяч пассажиров

Паромами с 9 октября в обе стороны было выполнено 1306 рейсов Фото: Виктор Гусейнов

С возобновления работы Керченской паромной переправы 9 октября через пролив было перевезено более 55 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 29 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 55 112 пассажиров, 39 915 единиц автотранспорта и 4 417 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Паромами за этот период в обе стороны было выполнено 1306 рейсов. Действующих штормовых предупреждений по проливу на 29 декабря нет.

Ранее сообщалось, что Крымский мост будет работать в штатном режиме в новогодние праздники.

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