В Крыму на утро 29 декабря выявили 24 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым на утро 28 декабря выявили 24 случая новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 210 676. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 640 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 29 человек, выздоровевших за весь период - 203 324, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие 24 часа в городе вывили 13 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 97 198. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- На данный момент в больницах находится 58 пациентов, из них 48 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Смертей за минувшие сутки в городе от ковида не зарегистрировано. Ранее сообщалось, что в Крыму на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли еще две школы с 28 декабря. В общей сложности на вынужденных каникулах шесть школ и 83 класса.

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