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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:37

Движение большегрузов по Крымскому мосту планируют возобновить к марту 2023 года

По словам председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка, ежедневно сухопутным путем через новые российские регионы выезжает от 300 до 700 грузовиков
Дмитрий Коренев
Возобновить движение грузовиков по Крымскому мосту планируют к весне 2023 года

Возобновить движение грузовиков по Крымскому мосту планируют к весне 2023 года

Фото: Юлия МАРКИНА

Возобновить движение грузовиков по Крымскому мосту планируют к весне 2023 года, перед этим необходимо реализовать комплекс мер по обеспечению максимальной безопасности. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

– В рамках указа президента проводится 100%-й досмотр всех транспортных средств. Специализированными организациями в круглосуточном режиме ведется мониторинг передвижения транспорта. Ориентировочно, грузовое движение по мосту будет восстановлено к марту, – написал Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Он напомнил об альтернативных путях доставки грузов на полуостров. Продолжает работать Керченская паромная переправа, функционирует железнодорожное сообщение. Альтернативным сухопутным маршрутом через новые российские регионы ежедневно выезжают от 300 до 700 грузовиков, добавил Гоцанюк.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что через Керченский пролив с 9 октября было перевезено более 55 тысяч пассажиров. Действующих штормовых предупреждений по проливу на 29 декабря нет.

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