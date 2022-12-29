Более шестисот писем пришло на почту Деда Мороза в Детском парке Симферополя

Фото: МБУК "Парки столицы"

Уже не менее шести сотен писем, адресованных Деду Морозу, маленькие симферопольцы опустили в почтовый домик в Детском парке. - Более шестисот писем пришло на почту Деда Мороза в Детском парке, - сообщили в МБУК «‎Парки столицы». Напомним, чтобы письмо гарантированно попало к получателю, необходимо указать следующий адрес: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Сотрудники парка соберут все письма и отправят их в резиденцию волшебного дедушки.‎

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