В Симферополе составили восемь протоколов за нелегальную торговлю новогодними елками

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе составили восемь протоколов за нелегальную торговлю хвойной продукцией, сообщили в пресс-службе местной админстрации.

- С 19 по 29 декабря составлено восемь протоколов об административных правонарушениях по статье 6.1 Закона Республики Крым №117 «Об административных правонарушениях в Республике Крым» за несанкционированную реализацию хвойных насаждений, - говорится в сообщении.

В городе на постоянной основе продолжают следить за реализацией хвойных насаждений и пиротехники.

Ранее сообщалось, что в Симферополе снесут еще 19 незаконных объектов. Восемь из них - капитальные, 11 - нестационарные.

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