Крымские власти подвели итоги выездов в муниципалитеты за уходящий 2022 год

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Власти Республики Крым подвели итоги выездов в муниципальные образования за 2022 года.

- Оценили работу глав администраций и их команд по всем направлениям. В дальнейшем продолжим постоянный и тотальный контроль, при необходимости с последующими организационными и кадровыми выводами, - цитирует главу республики «Крым 24».

Кроме того, республиканские власти обсудили вопросы освоения бюджетных средств, исполнения обязательств по выполнению работ и сдаче в эксплуатацию объектов строительства.

Напомним, на развитие энергетической системы Крыма в 2023 году направят свыше четырех миллиардов рублей. На эти цели закладываются федеральный и региональный бюджеты, а также средства бюджетно-инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго».

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