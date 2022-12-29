Календарь на 2023 год от компании ZEPTER в «Комсомолке»

Чтобы всегда быть рядом с читателями «Комсомолки», компания выпустила специальный календарь на 2023 год

ZEPTER в России уже 30 лет. Все эти годы компания радует потребителей качеством товаров для долгой и здоровой жизни. Здоровое питание, полезный свет, чистый воздух и чистая вода – это лишь малая часть того, что предлагает ZEPTER своим покупателям.

Чтобы всегда быть рядом с читателями «Комсомолки», компания выпустила специальный календарь на 2023 год. Его вы найдете в газете от 30 декабря 2022 года.

С наступающим Новым годом!

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