Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 13:12

Календарь на 2023 год от компании ZEPTER в «Комсомолке»

Найдите его в номере «КП»-Крым от 30 декабря
Источник:kp.ru
Чтобы всегда быть рядом с читателями «Комсомолки», компания выпустила специальный календарь на 2023 год

Чтобы всегда быть рядом с читателями «Комсомолки», компания выпустила специальный календарь на 2023 год

ZEPTER в России уже 30 лет. Все эти годы компания радует потребителей качеством товаров для долгой и здоровой жизни. Здоровое питание, полезный свет, чистый воздух и чистая вода – это лишь малая часть того, что предлагает ZEPTER своим покупателям.

Чтобы всегда быть рядом с читателями «Комсомолки», компания выпустила специальный календарь на 2023 год. Его вы найдете в газете от 30 декабря 2022 года.

С наступающим Новым годом!

На правах рекламы.