В Крыму ожидаемый рост производства сельхозпродукции за год составляет 10%

Предприятия агропромышленного комплекса Республики Крым в 2022 году получили от государства 30 млрд рублей - на 20% больше, чем в прошлом году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предприятия АПК Крыма в текущем году получили от государства 3 миллиарда рублей - на 20% больше, чем в прошлом году, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– Ожидаемый рост объема производства продукции сельского хозяйства составляет порядка 10% относительно уровня прошлого года. Объем государственной поддержки АПК – 3 млрд руб., что почти на 20% больше, чем в 2021-м, – написал он.

В этом году в Крыму в продажу впервые за восемь лет поступил выращенный на полуострове рис. В следующем году площадь орошаемых земель для выращивания данной культуры могут увеличить до 6 200 гектаров, об этом сообщал советник председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров

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