Погода на 30 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

Температура морской воды у берегов Ялты +12°.
30 декабря на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов.
- Погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°, днем +10...+12°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Днем тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +6…+10°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +9…+11°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +5…+11°, южный 3-6 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +7…+10°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +8…+12°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +7…+12°, южный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +4…+10°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +9…+12°.
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