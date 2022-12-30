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НовостиОбщество29 декабря 2022 22:05

Погода на 30 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 30 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура морской воды у берегов Ялты +12°.

Температура морской воды у берегов Ялты +12°.

30 декабря на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов.

- Погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°, днем +10...+12°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Днем тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +6…+10°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +9…+11°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +5…+11°, южный 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +7…+10°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +8…+12°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +7…+12°, южный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +4…+10°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +9…+12°.

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