НовостиОбщество 29 декабря 2022 22:05

Погода на 30 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 30 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе