В Симферополе 30 декабря отключат свет на 15 улицах и 4 переулках

Свет отключат из-за ремонта электросетей. Фото: архив КП

30 декабря в Симферополе частично отключат электричество на 15 улицах и 4 переулках. Перебои с электроснабжением, как рассказали в «Крымэнерго», произойдут из-за ремонта электросетей столицы региона. Свет пропадет на несколько часов – с 18.00 до 17.00.

В непосредственно праздничные дни, то есть 31 декабря и 1 января, электроснабжение города будет стабильным, без досадных отключений, которые могут испортить торжество. Хотя свечи в зимние праздники - это весьма романтично.

Где в Симферополе не будет света 30 декабря:

- улицы Московская, 37. 39; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Чонгарская, 30-48 , 39-55 ;

Куйбышева, 42-96 , 67-103 ; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Генерала Захарова, 4-22 , 1-15А ; Лермонтова, 17-37 ; Фруктовая, 55-61/81 ; Титова, 26-40 , 77; Донская, 4-6 , 1-11 ; Баррикадная, 1, 2; Залесская, 2А, 1-15 ; Севастопольская, 118-152 ; Шевченко, 2-36 , 1-23 ; Караимская, 16; Чехова, 34-42 , 17-33;

- переулки Бокуна, 2-30, 1-17 ; Огородный, 2-30 , 1-33 ; Совхозный, 10-16 , 7-13 ; Фруктовый, 28/38.

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