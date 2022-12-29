Единственное в Крыму мультимедийное шоу с 3D-проекцией появится на башне WINEPARK

Фото: WINEPARK

C 30 декабря по 4 января гости WINEPARK смогут увидеть единственный в Крыму 3D-мэппинг. Гости увидят мультимедийный новогодний рассказ на башне Винного парка, которая превратится в проектор и создаст иллюзию подвижности реального объекта.

3D-мэппинг — трехмерная видеопроекция на реальный объект, которая полностью подстраивается под форму и положения в пространстве. Художественное обыгрывание превращает его в динамический видеоэкран, создает иллюзию подвижности реального объекта, его преображения или трансформации. 3D-мэппинг – это невероятное зрелище, которое приковывает взгляды всех зрителей и WINEPARK на данный момент единственное место в Крыму, где можно увидеть эту технологию. Башня на территории Винного парка 54,3 метра в высоту и выполнена из архитектурного бетона, который олицетворяет горы возле башни. Пигмент специально подбирался на протяжении нескольких месяцев, чтобы он максимально совпадал с цветом горной гряды.

Увидеть своими глазами 3D-мэппинг можно, купив билет на «Зимнюю сказку в Винном парке». С 30 декабря по 4 января с 18:00 - 20:00 гости увидят новогоднюю историю на башне, которая перенесет их в мир сказок и мечтаний. Новогодние сны — мультимедийное путешествие в сказочный мир чудес, обитатели которого в своих удивительных мастерских создают подарки, воплощая мечты в праздничных коробках. Это воспоминания о тех самых снах, которые видели, когда были маленькими. Мэппинг на башню — проекционная открытка, и ее главное новогоднее пожелание — вспомнить все самые искренние моменты счастливого детства и зарядить самыми светлыми предчувствиями на весь будущий год. До 8 января в WINEPARK проходит «Зимняя сказка», где гостей ждут праздничные мастер-классы, артисты, музыкальная программа и гастромаркет с горячими напитками и сладостями.

Стоимость билета при покупке онлайн — 500 руб.

Стоимость билета при покупке в кассе — 1 000 руб.

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