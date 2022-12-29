Из Ялты в зону СВО отправится партия тепловизоров и квадрокоптеров

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

В ближайшее время из Ялты в зону спецоперации отправится очередная партия помощи для военнослужащих – тепловизоры, квадрокоптеры с системами сброса груза, аккумуляторы и зарядные устройства, карематы (коврики), кровоостанавливающие жгуты-турникеты, тактические перчатки и очки, флисовые балаклавы, наколенники и налокотники, резиновые сапоги, а также тактическая эвакуационная тележка. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

– Гуманитарные грузы и для наших защитников, и для жителей освобожденных территорий отправляем из Ялты фактически каждую неделю – в целом ушло уже свыше 40 тонн, – написала Павленко.

Ранее сообщалось, что в Крыму утвердили порядок учета участников специальной военной операции для предоставления земельных участков. Для членов семьи бойца пакет документов больше - им придется доказать родство с участником спецоперации.

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