В Евпатории для 130 бездомных кошек и 420 собак собирают подарки к Новому году

Бездомные животные нуждаются в поддержке. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Зоозащитники Евпатории к зимним праздникам, чтобы обеспечить бездомных псов и мурлык необходимым, запустили благотворительную акцию.

- В приюте «От сердца к сердцу» живут около 420 собак и 130 кошек. Поддержки от государства нет, поэтому только совместными усилиями мы кормим, лечим, содержим его питомцев, - сообщили в Евпаторийском фонде помощи животным.

Бездомные Тузики и Пушки не очень привередливые, им можно подарить на Новый год: крупы, за исключением манной и перловой, макароны, мясные обрезки и субпродукты; влажный корм, паштеты и консервы; собачьи ошейники разных размеров и поводки длиной 3-5 метров; медикаменты и лечебные корма серии «Ветеринарная диета»; различные перевязочные материалы, лейкопластыри, шприцы (2, 5, 10 и 20 мл); впитывающие пеленки, перчатки (тканевые, хозяйственные, латексные); древесный наполнитель для кошачьего туалета; игрушки, косточки и приятные вкусняшки.

Все эти гостинцы нужно передать в пункты приема, адреса можно узнать, перейдя по этой ссылке.

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