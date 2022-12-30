«Елка желаний»: мечту мальчика из Севастополя исполнил губернатор Михаил Развожаев

Фото: скриншот из видео/Михаил Развожаев/Tg

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев исполнил мечту местного мальчика, оставившего пожелание на «Елке желаний».

- Накануне исполнил желание с «Елки желаний» севастопольского мальчика Андрея Чирвы. Шарик с его желанием снял с елки Андрей Анатольевич Турчак - мой друг и коллега, Секретарь Генсовета Партии, первый зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания, - написал Развожаев в своем Tg-канале.

Он пояснил, что сам Андрей Турчак в город-герой перед Новым годом приехать не смог, поэтому обратился к нему с просьбой выполнить желание ребенка. Развожаев добавил, что есть дети, которые не смогли приехать за своими подарками. Но их обязательно привезут к ним домой.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках «Елки желаний» пообещал мальчику из Запорожской области поездку в Крым. Восьмилетний мальчик из Запорожской области мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, оба желания будут исполнены.

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