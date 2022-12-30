В Республике Крым на утро 30 декабря выявили 22 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым на утро 30 декабря выявили 22 новых случая COVID-19, с начала пандемии - 210 698. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 652 человек, - говорится в сообщении.

Также за последние 24 часа выздоровели от ковида 20 человек, за все время - 203 344. Смертей за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

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За минувшие сутки на территории города выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 97 238. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 4 человека. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находится 50 пациентов, из них 44 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей в городе за сутки от ковида не зарегистрировано.

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