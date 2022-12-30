Развожаев: в Севастополе отработала система ПВО 30 декабря

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В Севастополе 30 декабря сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко. Просьба всем сохранять спокойствие, - написал Развожаев в своем Tg-канале.

Ранее в соцсетях местные жители сообщили о громком хлопке в небе.

Напомним, на территории Репспублики Крым и города Севастополя в настоящее время действует высокий уровень террористической опасности. На полуострове запрещено запускать квадрокоптеры и дроны, а также использовать пиротехнические изделия.

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