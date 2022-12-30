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НовостиОбщество30 декабря 2022 9:44

В Крыму после паводков расчистили три реки в границах Белогорска и Головановки

Речь идет о реках Биюк-Карасу, Тана-Су и Сары-Су, пропускная способность которых теперь восстановлена
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

В Крыму завершена расчистка рек Биюк-Карасу, Тана-Су и Сары-Су в границах Белогорска и села Головановка, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.

- В рамках ликвидации последствий ЧС природного характера, связанной с негативным воздействием вод в период прохождения паводков в июне этого года, завершена расчистка 3,68 км естественных русел рек Биюк-Карасу, Тана-Су, Сары-Су в границах города Белогорск и села Головановка Белогорского района, - написал он в своем Tg-канале.

Работы проведены за счет госбюджета. Средства были выделенны Федеральным агентством водных ресурсов из резервного фонда.

В процессе было убрано более восьми тысяч кубических метров гравийно-песчаных наносов, 294 аварийных дерева, также срезаны кустарники и убраны поросли на 147 квадратных метрах. Пропускная способность рек была восстановлена.

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