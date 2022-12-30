Пьяный водитель автобуса вез 17 пассажиров из Симферополя в Москву

Фото: пресс-служба МВД по РК

27 декабря в Крыму на подъезде к Керчи сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 17-ю пассажирами на борту, следующий в Москву. В ходе проверки документов у водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В ведомстве добавили, что у водителя не было диагностической карты. При проверке в автомобиле были обнаружены неисправности.

Водитель – житель Симферопольского района 1981 года рождения – был доставлен в ближайшее медицинское учреждение в Керчи.

– По прибытию в медицинское учреждение водитель проходить освидетельствование на состояние опьянения отказался, – говорится в сообщении.

На мужчину составили административные протоколы. Микроавтобус отправили на спецстоянку.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура РК. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, «по результатам проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации деятельности по осуществлению пассажирских перевозок, а также законодательства о безопасности дорожного движения».

Ранее сообщалось, что в Симферополе водитель насмерть сбил 64-летнего пешехода 29 декабря. Мужчина пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

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