Житель Бахчисарайского района получил четыре года колонии за сбыт наркотиков

Бахчисарайский районный суд приговорил 37-летнего местного жителя к четырем годам колонии за сбыт наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бахчисарайский районный суд приговорил 37-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 228.1 УК РФ – «Незаконный сбыт наркотических средств». Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

– В ходе судебного разбирательства установлено, что в июне текущего года подсудимый незаконно сбыл путем продажи за денежные средства в сумме 2,5 тыс. рублей наркотическое средство производное N – метилэфедрон, – говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал вину, отметили в ведомстве. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе 33-летнего наркозависимого россиянина, организовавшего в городе нарколабораторию по производству мефедрона и амфетамина. Мужчине грозит пожизненный срок.

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