Из Москвы 30 декабря отправился туристический поезд «Крымский вояж»

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»/Tg

30 декабря из Москвы отправился туристический поезд «Крымский вояж», сообщили в пресс-службе компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

- Проводить поезд пришли Дед Мороз и Снегурочка, с которыми фотографировались пассажиры. Многие путешественники взяли с собой новогодние украшения и гирлянды, чтобы украсить купе. Пахло мандаринами, - описали в компании процедуру отправления.

31 декабря состав остановится в Тамани, 1 января - в Севастополе, 2 января в Евпатории и Симферополе, 3 января - в Керчи.

Напомним, новогодний тур в Крым был подготовлен АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» совместно с ООО «Гранд Экспресс Тур». Путешествие рассчитано на шесть дней. Отдыхающих ждет большой анимационный блок, караоке и различные конкурсы. Вагон-ресторан будет работать по банкетному меню. 2023-й год пассажиры встретят на Крымском мосту. Также в каждом городе для туристов проведут экскурсии по наиболее интересным местам и музеям.

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