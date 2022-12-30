Крым передал участникам СВО очередную партию гуманитарной помощи

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82
Накануне, 29 декабря, из Крыма отправилась очередная партия гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
– На этот раз в гуманитарный груз вошли теплая одежда и обувь, зимние спальники и одеяла, а также бензопилы, генераторы и тепловые пушки, – пишет «Крымская газета».
Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82
Аксенов подчеркнул, что работа по обеспечению участников СВО всем необходимым продолжится и в следующем году.
Ранее сообщалось, что из Ялты в зону СВО отправится партия тепловизоров и квадрокоптеров. Необходимое оборудование и обмундирование направило в Крым Военно-Техническое Общество.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50