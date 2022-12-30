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НовостиПолитика30 декабря 2022 12:49

Крым передал участникам СВО очередную партию гуманитарной помощи

На передовую отправились теплые вещи и обувь, термобелье, спальные мешки, одеяла, продовольствие и новогодние подарки
Дмитрий Коренев
Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Накануне, 29 декабря, из Крыма отправилась очередная партия гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– На этот раз в гуманитарный груз вошли теплая одежда и обувь, зимние спальники и одеяла, а также бензопилы, генераторы и тепловые пушки, – пишет «Крымская газета».

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Аксенов подчеркнул, что работа по обеспечению участников СВО всем необходимым продолжится и в следующем году.

Ранее сообщалось, что из Ялты в зону СВО отправится партия тепловизоров и квадрокоптеров. Необходимое оборудование и обмундирование направило в Крым Военно-Техническое Общество.

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