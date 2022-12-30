В Джанкойском районе пьяный мужчина попал в ДТП на угнанном авто

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Джанкойском районе задержан мужчина, угнавший в состоянии опьянения авто у своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сотрудники ДПС в ходе патрулирования обнаружили разбитую машину, брошенную без присмотра. Владелицей оказалась 40-летняя местная жительница, которая не подозревала о случившемся. Как оказалось, автомобиль угнал ее 27-летний знакомый.

- Мужчина дал признательные показания и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на парковочной площадке он увидел автомобиль своей знакомой. Машина оказалась не заперта, подозреваемый сел в автомобиль и решил покататься. Через некоторое время, он не справился с управлением в результате чего автомобиль опрокинулся, - говорится в сообщении.

У молодого человека также не оказалось прав на управление транспортным средством, ввиду чего был составлен административный протокол.

За угон машины без цели хищения против него было возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде крупного штрафа вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

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